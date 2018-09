Namibie: Ebba Kalondo à cœur ouvert avec She.leadsafrica.org

interview

" Être une femme noire africaine dans le leadership n'est pas pour les timides "

Soyez l'exception à la règle. Allez à cette réunion à laquelle personne ne vous invite, asseyez-vous comme si vous apparteniez et parlez

La relation de mes parents ont forgé ma personnalité. Ils étaient et restent toujours unis.

Ils avaient cinq filles et un fils. Nous avons toujours été autorisés à poser des questions et encouragés à lire. Ma mère était douce mais forte. Elle était disciplinaire et mon père nous a enseigné l'importance de la famille.

Avez-vous déjà pensé que vous finiriez dans les affaires internationales ou à l'UA ?

Oui, j'ai travaillé dans les nouvelles internationales et dans le développement en mettant l'accent sur la sécurité et l'industrie

Avec mon désir d'apprendre constamment, j'ai développé un désir d'ignorer le titre et de découvrir la réalité plus nuancée derrière l'histoire.

Quel était votre chemin pour travailler à l'UA? Quels facteurs vous ont aidé en cours de route?

Ce sont les personnes que j'ai rencontrées sur ce chemin que j'ai parcouru et les riches expériences qui m'ont amené là où je suis. J'ai toujours su que je voulais être au service de mon continent et je suis très chanceux d'avoir pu le faire.

L'UA est la plate-forme pour ce faire et je serai toujours reconnaissant pour l'appel à être utile.

Pouvez-vous comparer l'UA avec d'autres organisations avec lesquelles vous avez travaillé?

L'UA est un microcosme de l'état de son Union en pleine évolution - une Union de 55 pays avec différents systèmes de gouvernance, divers niveaux de développement socioéconomique sur un continent qui abrite un tiers de l'humanité mais qui se bat toujours pour sa survie. Place légitime dans le monde en tant qu'acteur principal de son propre développement et de celui du monde.

L'UA fait actuellement l'objet d'un processus de réforme institutionnelle et financière.

Pourquoi la réforme de l'UA est-elle essentielle?

Notre existence continue dans le nouveau monde dans lequel nous vivons et avec lesquels nous nous engageons dépend de la capacité de notre Organisation à mieux répondre aux besoins et aux aspirations des peuples du continent.

Ce n'est pas un choix, c'est une réalité existentielle et une obligation vis-à-vis des pères fondateurs de notre Union

Les objectifs de réforme de la jeunesse et des femmes sont-ils réalisables d'ici à 2025? (35% du personnel de l'UA en tant que jeune et 50% en tant que femmes).

Pourquoi ne devraient-ils pas l'être? La confiance en soi et l'ambition que nous nous sommes fixés sont la clé.

Que dites-vous aux critiques de l'AU qui indiquent sa bureaucratie et qui doutent de sa capacité de changer ?

La Commission de l'UA est une bureaucratie à l'instar d'autres organisations intergouvernementales multilatérales telles que les Nations Unies et la Commission de l'Union européenne. Et comme toutes les bureaucraties institutionnelles, il s'agit d'un navire qui avance lentement.

Ce n'est pas aussi agile que le dit une start-up. Ce n'est pas unique à la CUA. Ce qui est unique, c'est que contrairement à l'ONU et à l'UE, la CUA a commencé à mettre en œuvre son programme de réformes.

Qui vous a le plus influencé dans votre vie professionnelle?

Pas une personne en particulier. Il y a eu tellement de personnes qui, grâce à leurs expériences, ont encadré et soutenu mon parcours.

Avez-vous déjà reçu un rejet douloureux dans votre carrière? Comment avez-vous géré cela?

Pas de rejet en soi, mais certainement des occasions où je pourrais et aurais dû agir différemment. La première chose à faire est de prendre des responsabilités, puis de les réparer et d'apprendre à faire mieux.

Quand êtes-vous le plus à l'aise dans votre zone de confort?

Au contraire, j'évite activement les zones de confort, je me sens plus à l'aise de me pousser en dehors des zones de confort. La croissance a toujours été plus importante pour moi que le confort.

Ayant travaillé dans des zones de guerre où le fait de se mettre en danger fait partie du travail, j'ai appris que la sécurité vient de l'intérieur.

Qu'avez-vous appris dans votre carrière sur les femmes dans le leadership? Des conseils pour les femmes qui aspirent à des postes de direction?

Etre une femme dans le leadership est difficile, mais être une femme noire africaine dans le leadership n'est pas pour les faibles.

Être l'exception à la règle. Allez à cette réunion que personne ne vous invite à vous asseoir là et parler. Votre opinion compte. Même s'il y a d'autres femmes là-bas, et que personne ne parle, soit celui qui le fait.

restez informé sur tout autour et ne jamais prendre l'appât d'être traité comme «l'action affirmative» ou «Gender Sensitive» . Vos résultats ne seront pas jugés sur votre sexe.

Tu as le boulot, pas ton sexe, alors fais-le. Ne crains jamais le ridicule. Jamais. J'ai appris que la sécurité vient de l'intérieur.

Avez-vous pris des mesures pour soutenir les femmes dans le milieu professionnel?

Il n'y a rien que je puisse enseigner, mais je peux partager mes expériences honnêtement et ce qui a fonctionné pour moi, et ce qui n'a pas. Je trouve que nous nous soutenons les uns les autres non pas tant en disant ou en faisant, mais en étant vraiment là l'un pour l'autre, en prenant le temps d'écouter sans jugement et tout simplement s'accompagnant sur nos voyages.Que je fais par instinct, pas par obligation. Les femmes autorisées devraient autoriser des femmes, par le service et support. Toujours et sans exception.

Quel est votre Conseil pour les nouveaux diplômés qui cherchent à rejoindre l'UA?

Ne crains pas l'échec. Nous sommes qui nous sommes malgré cela. Et encore, ne craignez jamais le ridicule. Ceux qui rient de vous et se moquent de vous pendant que vous apprenez apprendront de votre courage.

Même s'ils ne le reconnaissent jamais. Et le travail n'a rien à voir avec tes sentiments. Faire le travail. Gardez vos sentiments.

À quoi vous battez-vous, dans le milieu de travail?

Je crois fermement que la lutte est inévitable, et contrairement à la croyance populaire, je crois que nous aiguisons notre instinct de survie par la lutte. Mais la lutte pour maintenir un équilibre de vie-travail est réelle, et il ne devient jamais plus facile.

Quelles sont les choses les plus difficiles dans votre rôle actuel?

C'est difficile. Mais dans un monde où la personne ordinaire ne fait pas confiance à la politique et aux politiciens en général, il est important de rester honnête et crédible malgré les défis. Et pour être honnête, ce sont les défis qui m'attirent le plus. Pas deux jours sont les mêmes.

Que considérez-vous comme votre plus grande réalisation, à la fois personnelle et professionnelle?

Mes plus grandes réalisations personnelles sont mes enfants. Ils m'ont enseigné et continuent de m'enseigner certaines de mes leçons de vie les plus importantes.

Sur le plan professionnel, je suis fier de ma situation, mais le chemin à parcourir reste long et j'y travaille toujours.

As-tu des regrets?

Être loin de ma famille n'est pas facile.

Si vous ne faisiez pas ce que vous faites aujourd'hui, quels autres parcours professionnels auriez-vous suivis?

Je serais devenu psychiatre.

Quelle est la destination de vos rêves?

Enfant, j'ai été fasciné par Gengis Khan, alors la Mongolie reste un lieu mythique pour moi. Samarkand, Tombouctou, Kano et Ispahan sont aussi des villes que je rêve de visiter.

Que lis-tu actuellement? Quel genre de livres lis-tu?

Je lis quelques livres simultanément:

- Eric Hobsbawm's Age of Extremes

- Rene Girard's Violence and the Sacred

- En français, je alterne un livre sur la pleine conscience de Christophe André - un psychiatre français, Alexandre Jollien - un philosophe suisse, et Matthieu Ricard - un moine bouddhiste, appelé «Trois amis en quête de sagesse».

- Je viens de terminer Behave par Robert Sapolsky et Aisha La Bien-aimée du Prophète de Genevieve Chauvel.

Qu'est-ce que vos amis et votre famille ne savent peut-être pas de vous?

Je suis un livre ouvert pour ceux qui me connaissent, alors je vais dire qu'ils savent tout ce qu'il faut savoir. Ceux qui ne me connaissent pas n'ont probablement pas besoin de le faire.

Comment restez-vous motivée ?

Je suis motivée par mon désir de continuer à apprendre, il y a tellement de choses que je ne connais pas. Et en travaillant à l'Union africaine, avoir une place de premier plan dans le processus de travail vers l'Afrique que nous souhaitons, et c'est à notre portée, est une motivation suffisante chaque jour.

Je suis aussi motivée par ma famille.

Que faites-vous dans vos temps morts?

Je lis et relis. J'achète et rachète des livres.

Selon vous, quel sera le plus grand défi pour la prochaine génération de femmes?

Franchement, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que les défis resteront. L'important est de continuer et que personne ne puisse vous faire sentir illégitime à moins que vous ne le permettez.

Il est donc de notre devoir de nous concentrer sur les solutions ensemble et de travailler pour atteindre nos objectifs et réaliser nos ambitions.

Qui est Ebba Kalando ?

Mme Ebba Kalondo est la porte-parole du bureau du président de la Commission de l'Union africaine. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes de responsabilité dans les domaines de la stratégie et de la communication des risques à l'Organisation mondiale de la santé, à la Fondation Hirondelle, France24 et à Reuters.