Burkina Faso: Les acteurs culturels lancent un appel pour la paix

« Il est de coutume à pareil moment de l'année de célébrer la rentrée culturelle au Burkina Faso » a fait remarquer Vincent Koala, président de la confédération nationale de la culture du Burkina.

« Cette rentrée 2018 est marquée par l'urgence, celle de mobiliser les artistes, les créateurs et les professionnels pour la paix et la sécurité, gage de notre unité, de notre unicité et de notre développement national. Elle est donc sous le sceau de l'engagement de tous, de notre engagement à réaffirmer notre foi patriotique : la patrie ou la mort nous vaincrons » a-t-il ajouté.

Selon les conférenciers du jour, en plus de perturber les activités économiques, sociales et culturelles, d'exacerber la diversité des croyances et de fragiliser l'unité et la cohésion nationale, les actes terroristes touchent directement à leurs activités. « Notre secteur est l'un des plus touché avec une baisse drastique des activités artistiques et culturelles, celle des arrivées touristiques, des loisirs et des divertissements.» a signalé le responsable.

Au-delà de tout clivage, de toutes partisanneries, les membres de la confédération nationale de la culture du Burkina en collaboration avec Fédération de la filière des arts plastiques et appliqués(Fefapa) ; l'union nationale de la musique enregistrée(Uname) ; l'union nationale des cinéastes du Burkina (UNCB) ; le groupe des réseaux associatifs des acteurs du livre(Graal) ont lancé un « vibrant » appel aux artistes , aux créateurs et professionnels du secteur de la culture du Burkina à soutenir et encourager les forces de défense et de sécurité. Il leur a aussi été demandé de produire et de diffuser des messages de paix et de solidarité afin de booster le terrorisme hors du territoire du « pays des Hommes intègres ».

