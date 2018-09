Gabon: Ogoolie-Lolo - Marie Françoise Dikoumba installée Gouverneur de province

Marie-Françoise Dikoumba a officiellement pris ses fonctions de Gouverneur de l'Ogooué-Lolo, ce mercredi 19 septembre à Koula-Moutou. Le Ministre gabonais en charge de l'Intérieur, Lambert Matha a procédé à son installation. La place de l'indépendance de la capitale provinciale a servi de théâtre pour l'évènement.

C'est une révolution pour la gent féminine ! Trois femmes nommées au poste de gouverneur. Il s'agit de Paulette Mengué M'Owono pour le Moyen-Ogooué ; Christiane Leckat pour la Nyanga et Marie-Françoise Dikoumba pour l'Ogooué-Lolo. Cette dernière a été officiellement installée ce mercredi 19 septembre à Koula-Moutou par Lambert Matha, Ministre gabonais en charge de l'Intérieur. C'était d'ailleurs l'occasion pour le membre du gouvernement, non seulement de rendre hommage au Président de la République, mais de sensibiliser les autorités provinciales, en tête desquelles, le nouveau gouverneur.

En saluant la décision du Chef de l'Etat de nommer des femmes au poste de Gouverneur, le Ministre de l'Intérieur estime que c'est une injustice qui a été réparée. Et qui plus est, a été réalisée à l'exercice de son magistère. Ce qui a valu les remerciements du ministre à l'endroit du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et du Président de la République gabonaise. Aussi, a-t- il invité Madame Dikoumba à la neutralité, à plus d'abnégation et surtout, à relever les défis de l'heure et qui sont attendus par le gouvernement.

Pour sa part, Marie-Françoise Dikoumba, l'ancienne ministre déléguée, en charge de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, et ancien Conseiller à la Présidence de la République, a promis donner le meilleur d'elle-même, tout en agissant au mieux. Elle a également tenu à remercier le Chef de l'Etat pour la confiance renouvelée en sa modeste personne. Aussi, le nouveau gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo a-t-elle pris l'engagement de servir la province avec loyauté. Elle reste consciente des défis qui l'attendent.

Pour rappel, c'est depuis le Communiqué final du Conseil des ministres du samedi 11 aout 2018 que la nouvelle était tombée. La nouvelle de la nomination des nouveaux gouverneurs, dont Marie-Françoise Dikoumba. Elle succède à Felix Befene-Bibang à ce poste. L'ancien ministre,avec l'expérience acquise pour avoir mené avec brio la caravane de la Décennie de la Femme et celle de la Stratégie d'Investissement humain du Gabon(SIHG) ,entend mettre son dynamisme et son savoir-faire au service de cette province de l'Ogooué-Lolo. C'est un défi, qu'elle compte bien mener pour le bien des Logovéens et surtout pour la nation.