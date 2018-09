Maroc: Textile et tourisme, parents pauvres du marché halal

A noter que lors de cette rencontre, les participants ont également pu s'enquérir du modèle britannique du marché halal dont le Maroc pourrait bien s'inspirer à bien des égards. Et pour cause, comme l'a souligné le directeur général de la Halal Food Authority (Royaume-Uni), Mohammed Saqib, la Grande-Bretagne figure parmi les leaders mondiaux de ce marché.

Ce chiffre pourrait évidemment passer à 200 voire 300 entreprises exportatrices à condition d'intensifier la sensibilisation notamment auprès des TPE, a estimé le directeur de cette institution spécialisée, Abderrahim Taïbi. Ce qui serait plutôt une bonne chose dans la mesure où, a-t-il affirmé, les produits halal made in morocco connaissent un véritable succès dans les pays musulmans et ceux où vit une forte communauté musulmane.

En dépit de ces améliorations, il est à souligner que l'exportation de produits halal ne s'effectue pour l'instant qu'à une petite échelle. En effet, pour l'heure, seules 120 entreprises nationales dont la plupart exportent des produits agroalimentaires et cosmétiques notamment en Asie et en Europe ont été labellisées halal par l'Institut marocain de normalisation (Imanor).

Ainsi comme le souligne la MAP, le Royaume a pris plusieurs mesures visant à diversifier l'offre marocaine et améliorer la qualité des produits halal, procédant notamment à la mise en place d'un contrat-programme pour accompagner les entreprises exportatrices et de normes de la certification halal.

Comme l'a rappelé, d'emblée, le représentant et chef de la division Agrobusiness au ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc, Abdellatif Abbadi, le potentiel du marché halal mondial est estimé à plus de 2000 milliards de dollars.

