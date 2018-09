Maroc: Le pays invité d'honneur du Salon international du livre de Belgrade

Du 21 au 28 octobre prochain

Le Maroc sera l'invité d'honneur de la 63ème édition du Salon international du livre de Belgrade qui se tiendra du 21 au 28 octobre prochain, avec la participation d'une pléiade d'éditeurs, d'intellectuels et d'artistes marocains invités par la Serbie. La participation du Maroc à ce rendez-vous mondial vise à promouvoir le livre marocain et la culture marocaine plurielle à travers la projection d'un florilège de documentaires présentant un aperçu complet de la production intellectuelle nationale dans plusieurs domaines, indique mercredi un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication.

Une partie de ce fonds provient des institutions gouvernementales et de recherche, outre les publications du ministère de la Culture et de la Communication et celles publiées avec son appui, alors que l'autre partie est produite par 10 maisons d'édition marocaines, précise la même source. Un riche programme culturel sera mis en œuvre à cette occasion, avec à la clé des conférences axées sur des thèmes variés. Les débats porteront essentiellement sur le modèle religieux marocain fondé sur la modération et l'ouverture, la littérature marocaine et la littérature pour la jeunesse au Maroc et la traduction. Au menu, figurent, également, des soirées artistiques animées par un orchestre marocain.

La participation du Maroc au Salon international du livre de Belgrade fait partie intégrante de la politique du département de la Culture visant à promouvoir à l'international la culture marocaine et le marché national de l'édition, et mettre en avant les opportunités qu'il offre, explique le ministère.

Cette participation, ajoute la même source, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), en coordination avec l'ambassade du Maroc en Serbie. Rappelons également que sur invitation de la République populaire de Chine, le Maroc a pris part en tant qu'invité d'honneur, à la 25ème édition du Salon international du livre de Pékin, en août dernier. Pour cet évènement, le ministère avait élaboré un programme professionnel et culturel diversifié comprenant une exposition de livres, des conférences, des réunions et une manifestation musicale. Cette participation s'est, par ailleurs, caractérisée par une exposition de livres qui dépasse 500 titres, avec un total de près de 1000 exemplaires, constitué d'une sélection d'ouvrages marocains comprend des publications du ministère, en plus de celles des Archives du Maroc, du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, du Conseil national des droits de l'Homme, de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, de l'Agence de l'Oriental, de l'Institut Royal de la culture amazighe et de l'Office marocain du tourisme, sans compter un fonds constitué de 300 titres destinés à la vente appartenant aux maisons d'édition qui ont reçu le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.