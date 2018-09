Burkina Faso: Renforcement du capital productif - 10 PME reçoivent leurs bons d'équipements

Le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Arouna Kaboré a officiellement lancé le jeudi 20 septembre 2018 à Djibo, l'initiative du renforcement du capital productif des 130 petites et moyennes entreprises et industries (IRCP-PME) du Burkina Faso. 10 meilleurs entreprises du Sahel ont reçu chacune son bon d'enlèvement d'équipement de 4 millions FCFA.

Dans sa dynamique du renforcement du capital productif des petites et moyennes entreprises et d'industrie (IRCP-PME), le ministère du commerce avec l'appui des acteurs du secteur privé ont décidé d'appuyer 130 entreprises du Burkina Faso dont 10 de chaque région. La commune de Djibo a été choisie le 20 septembre 2018, pour le lancement officiel de cette initiative. En effet ces 10 PME sélectionnées parmi les 47 qui étaient inscrites dans la région du Sahel à savoir : 1 dans la province de Sebba, 2 à Gorom-gorom, 3 à Djibo et 4 à Dori ont reçu chacune, un bon d'équipements d'une valeur de 4 millions FCFA. Ces petites et moyennes entreprises interviennent dans les secteurs de la bijouterie, maroquinerie, cordonnerie de la transformation du lait, de la viande, des produits forestiers non ligneux, de la production d'aliments pour bétail, la fabrication du savon.

Selon le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Arouna Kaboré, le choix de Djibo s'est justifié par la volonté du gouvernement à soutenir la population de cette région, victime de l'instabilité sécuritaire qui est à l'origine du ralentissement de l'activité économique. Il a ensuite fait savoir que les PME constituent plus de 80% du tissus économique burkinabé. C'est dans cette optique que le gouvernement à travers son département a pris l'initiative de lancer ce programme pour répondre au mieux, à la demande de leurs marchés, assurer la croissance et contribuer efficacement au développement économique du Burkina Faso. "Nous sommes venus remettre directement des équipements aux ateliers qui ont à cet effet, passer d'un fonctionnement traditionnelle à un fonctionnement moderne afin d' augmenter leurs capacités de production, réduire la pénibilité du travail, gagner en gain de production et créer des emplois", a dit le ministre.

Engagés à créer 366 emplois

Il a fait comprendre que les PME prioritaires, dans ce cadre sont celles intervenant dans la transformation locale des matières premières. Ce programme à l'entendre, a été financé par des opérateurs économiques nationaux, des donateurs, des mécènes et business angels patriotiques engagés entre autres, dans le soutien et la promotion de l'entreprenariat, la création de la valeur ajoutée... Le ministre en charge du commerce a fait savoir que le seul mécanisme du financement des PME qui consiste à aller prêter de l'argent en banque ne suffit pas. A l'entendre, tous les pays du monde ont combiné les mécanismes d'accompagnement des PME. C'est pourquoi, le Burkina Faso a aussi décider de multiplier ces initiatives en accompagnant ces entreprises avec des équipements productifs. "C'est une idée qui a pris corps, il y a 5 mois. Les équipes se sont mises au travail avec la chambre de commerce et aujourd'hui nous sommes en train d'opérationnaliser cette phase et nous en feront une encore plus grande", a-t-il déclaré .

Après s'être entretenu avec le ministre, les 10 bénéficiaires se sont engagés à créer 366 emplois entre la fin de l'année 2018 et 2019. C'est une bonne chose, s'est réjoui Arouna Kaboré "Après une mise de 40 millions, si nous arrivons à créer ces 366 emplois, nous aurons de la valeur ajoutée des produits transformés. Il y aura des emplois qui vont se créer et naturellement de la richesse", a-t-il ajouté. Il a promis continuer dans ce sens tout en respectant ce qui a été dit. Le représentant des bénéficiaires, Adama Hamadoum a salué l'initiative qui va leur permettre de renforcer leur production, créer des richesses durables et des empois décents. Il a souhait que ce programme soit étendu à toutes les PME afin que le développement endogène et inclusif soit une réalité au Burkina Faso. Quand au maire de la commune de Dijbo, Oumarou Dicko, il a salué l'initiative du ministre Kaboré et a souhaité que celle-ci, mette en exergue les potentiels des acteurs du Sahel afin qu'ils puissent vivre de leur métier.