Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2/8e journée)

Troisième but de la saison pour Durel Avounou, qui inscrit l'unique but du succès d'Orléans à Sochaux (1-0). Sur un coup-franc, le milieu international est à la retombée du ballon au second poteau et le reprend de la tête et du pied. Gaguesque, mais néanmoins précieux pour l'USO qui quitte ainsi les bas-fonds du classement.

Le Havre, en embuscade à la 6e place, recevait Troyes, un mal classé. Sur le banc normand, Fernand Mayembo retrouvait sa place sur le banc : malgré une bonne prestation à Nancy, à l'occasion de sa première titularisation, il fait les frais du retour de suspension de Blain. Bevic Moussit Oko, lui, est entré à la 75e : actif avec deux coup-francs obtenu aux 85e et 89e, puis un tir au ras du cadre à la 91e.

Alan Dzabana était laissé à disposition de la réserve.

Côté troyen, pas de Congolais : Tchimbembé est à l'infirmerie, le nouvel arrivant Poaty n'est logiquement pas retenu, comme Randi Goteni.

Nancy remporte son premier succès de la saison sur la pelouse du Gazélec Ajaccio (1-0).

Pour sa première titularisation de la saison, Christopher Maboulou a débord fait preuve de combativité (deux fautes aux 5e et 6e, suivies d'un avertissement), puis s'est montré dangereux aux 17e et 18e. c'est finalement lui qui trouve la faille à la 48e : à l'entrée de la surface, il ouvre le pied droit et marque son premier but depuis le 19 décembre 2016.

Une nouvelle tentative du droit à la 60e avant d'être remplacé à la 77e en raison d'un souci musculaire.

Egalement titulaire, Mons Bassouamina a également tenté de créer des brèches : plusieurs coup-francs provoqués et un tir sur le poteau à la 27e avant d'être remplacé à la 72e.

Tobias Badila reste sur la liste des blessés, tandis que Yann Mabella n'était pas retenu par Didier Tholot.

Brunallergène Etou n'était pas dans le groupe de Béziers, défait à Châteauroux (0-2).

Valenciennes corrige le Red Star. Avant d'être remplacé à la 69e, Eden Massouema a délivré une passe décisive à la 5e sur le 2-0. Les Nordistes l'emportent finalement 4-1.

Samedi à 15h, le Paris FC de Dylan Saint-Louis accueille le leader du championnat, Metz.

Au classement, Le Havre reste 6e avec 13 points, devant le Paris FC, 12 points et un match en retard. Valenciennes, 11 points, est 10e, alors qu'Orléans remonte à la 13e place avec 10 longueurs. Troyes est 16e avec 7 points, suivi de Béziers, avec 6 points. Nancy conserve la lanterne rouge avec 3 points.