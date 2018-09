Burkina Faso: Situation nationale - «Convergence de vue» entre l'opposition politique et le mouvement syndical

Situant le contexte de cette rencontre, le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré a indiqué que c'était tout simplement une visite de courtoisie surtout que la première rencontre entre syndicats et oppositions date de plus d'une année. Pour M. Diabré, cette visite a été l'occasion pour sa délégation de renouer le contact avec les syndicats et surtout d'apprécier leur rôle et leur partition dans le développement du Burkina.

« Notre visite aujourd'hui survient aujourd'hui dans un contexte particulier où notre pays rencontre un certain nombre de problème. C'était donc l'occasion d'échanger avec nos partenaires syndicaux et aussi d'avoir leur appréciation sur ces différentes questions touchant la vie de la nation (... ) Nous avons eu un échange très enrichissant qui nous a permis d'apprendre beaucoup et surtout de voir que sur un certain nombre de points, il y a une sorte de convergence de points de vue. Ce qui peut augurer des réflexions et des démarches communes pour défendre des causes qui peuvent être portées à la fois par les syndicats et par les partis politiques, chacun restant bien entendu dans le rôle qui est le sien... » a expliqué Zéphirin Diabré.

Faisant d'une « pierre-deux coups », le chef de file de l'opposition a laissé entendre que sa délégation a informé les syndicats de la tenue le samedi 29 septembre prochain de leur marche-meeting de protestation. Pour lui, il sera très heureux si les militants des organisations syndicales participent à cette marche. Leur participation, à l'en croire, va amplifier « le cri d'alarme qui vise à sortir le gouvernement du président Roch Marc Christian Kaboré de sa torpeur ».

L'UAS pour sa part dit apprécier cette visite de l'opposition politique car le mouvement syndical et l'opposition « partagent le même combat » par rapport à la situation nationale. Inoussa Nana, président du mois de l'UAS a indiqué qu'en dehors des questions relevant de la situation nationale, l'opposition leur de la tenue d'une ma fait part d'une marche de protestation qu'elle organisait. Pour lui, l'UAS étant constitué de plusieurs centrales syndicales et autonomes ne peut pas dire séance tenante si elle approuvait cette idée. « Par rapport à des questions de ce genre, nous nous concertons d'abord avant de prendre la position qu'il se doit. A ce titre, nous allons nous concerter et dégager notre position que nous allons communiquer à l'opposition politique » a fait savoir M. Nana.

En rappel, avant cette rencontre, l'opposition avait rencontré le mouvement syndical en avril 2016.