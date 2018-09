Burkina Faso: Retrait de personnes en situation de rue - 418 enfants et travailleuses de sexe refusent «le gîte» de Laurence Ilboudo

La première phase de cette opération s'est déroulée du jeudi 9 au mercredi 22 aout 2018 dans la ville de Ouagadougou. Après 10 jours d'intenses activités, l'opération se poursuit au rythme de deux sorties terrain par semaine et ce jusqu'au mois de décembre 2018. A cette étape, la ministre a tenu à faire un bilan qui selon elle « un devoir de redevabilité envers les populations qui ont largement soutenu l'opération de retrait ».

Du bilan, il est ressorti : la mobilisation de 377 agents de l'Etat, 1379 personnes retirées de la rue dont 961 personnes (653 enfants et 308 femmes et jeunes filles) prises en charge dans les centres d'accueil. Cependant, 418 enfants et travailleuses de sexe ont opté de quitter les centres de leur gré.

Les concertations avec les maîtres coraniques ont abouti à la signature de conventions de partenariat avec 282 d'entre eux. Afin de permettre à ces maitres de faire face aux besoins des 2502 talibés qu'ils prennent en charge, un appui spécifique de 140 tonnes de produits alimentaires et du matériel divers (nattes, couvertures, seaux et savons) d'une valeur de 60 millions de FCFA leur a été octroyé.

Après cette étape, des actions à venir se déclinent. Il s'agit du retour de 31 enfants dans leurs familles pour reprendre leur scolarisation et parmi les enfants qui accompagnaient leur mère dans la rue, 64 seront scolarisés au préscolaire et 23 au primaire. D'ici le mois d'octobre, 77 enfants ; 105 femmes et 10 travailleuses de sexe mineurs seront placées en formation professionnelle. « Je voudrai rassurer l'opinion publique que des dispositions sont prises pour que chaque individu retiré de la rue et sa famille bénéficie d'un accompagnement et d'un suivi adéquat pour la réalisation d'un projet à vie qui correspondra à leurs attentes » a soutenu la ministre.

Coté financier, la participation communautaire a permis de mobiliser la somme de plus de 20 millions de FCFA. Pour plus de transparence, Laurence Ilboudo a affirmé que toute personne désireuse d'avoir des informations sur les ressources mobilisées pourra les avoir auprès du Fonds national de solidarité.