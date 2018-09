Maroc: Le Brésil invité d'honneur du Festival international du film de femmes

La 12ème édition du Festival international du film de femmes de Salé aura lieu du 24 au 29 septembre, avec le Brésil comme invité d'honneur. Organisée par l'Association Bouregreg, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition sera marquée par la participation de 12 films à la compétition officielle des long-métrages, représentant 18 pays des cinq continents, dont 11 seront exclusivement projetés au Maroc, soulignent les organisateurs dans un communiqué, précisant que la majorité de ces œuvres sont entièrement réalisées par des femmes et ont été produites en 2018.

De même, cinq œuvres seront en lice dans la compétition des documentaires, qui est consacrée à la lutte des femmes pour l'égalité des droits et l'élimination de toute forme de discrimination, note le communiqué, ajoutant que les organisateurs ont prévu une nouvelle rubrique consacrée à la femme dans les classiques du cinéma africain. Cette édition sera marquée par un hommage posthume à l'écrivain et critique de cinéma marocain Mustapha El Mesnaoui et à Mohammed Arious, membre du comité d'organisation du Festival international du film de femmes de Salé.

Un hommage sera, également, rendu à quatre personnalités féminines du monde du cinéma, à savoir la réalisatrice Selma Baccar, (Tunisie), la productrice Sara Silveira (Brésil) et les comédiennes Rania Farid Chawki (Egypte) et Houda Rihani (Maroc). Ce festival s'assigne pour objectif d'approfondir le débat autour des films dédiés à la femme et de poursuivre l'ouverture sur des expériences créatives, que ce soit au niveau de l'écriture cinématographique ou de la recherche dans les questions y afférentes.