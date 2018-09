Tunisie: Khénissi-Chermiti - Un sevrage préoccupant

Ce documentaire de 86 mn est l'œuvre de la petite-fille du chanteur disparu Hedi Jouini (1909-1990) et dresse le… Plus »

Khénissi et Chermiti ont un seul métier : c'est de faire trembler les filets, mais ils n'y sont pas parvenus ni en Ligue 1 ni en Ligue des champions. Et ça commence à être inquiétant tant il est vrai que ce duo passe par une période de disette. N'oublions pas également le manque de clairvoyance de Blaïli, Badri, Ben Amor, M'sakni, Kechrida qui a été aussi fatale aussi bien à Khénissi qu'à Chermiti.

Khenissi et Chermiti ont été muselés et n'ont pas eu d'espaces pour s'exprimer. Leur problème a été de ne pas être assez audacieux pour faire la différence. L'Espérance Sportive de Tunis a été plus dangereuse lorsque Khénissi a quitté le terrain pour être remplacé par le remuant Jouini. De son côté, Chermiti n'est plus l'attaquant véloce que l'on connaît. Il aurait pu être remplacé, surtout qu'il a perdu tous ses duels face à Dhaouadi et Chammam.

