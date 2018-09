Tunisie: Coulibaly, Monsieur demi-finale...

Ce documentaire de 86 mn est l'œuvre de la petite-fille du chanteur disparu Hedi Jouini (1909-1990) et dresse le… Plus »

En marquant le but de la qualification à la demi-finale de la C1 africaine, Coulibaly est incontestablement l'homme du match. C'est qu'il a fait la différence au moment voulu et c'est ce qu'on attend des grands joueurs.

Alors que la défense espérantiste souffrait le martyr, la délivrance est venue encore une fois d'un joueur de couverture, en l'occurrence Fousseiny Coulibaly. L'Ivoirien, qui a barré la route à de multiples reprises aux attaquants étoilés, à même de commettre des petites fautes, a transpercé la défense, accéléré, s'est trouvé nez à nez avec le portier étoilé avant de mettre la balle dans les filets. Un but assassin ,puisqu'il a été inscrit à la 88'. Et les espoirs des Etoilés d'être anéantis.

A tout moment, on sentait que le but étoilé allait être inscrit. Heureusement pour les «Sang et Or», la défense n'a pas fléchi et s'est montrée solide jusqu'au bout.

Par ailleurs, le seul changement apporté par le coach « sang et or » a touché l'entrejeu. Ghaïlane Chaâlali a pris la place de Saâd Bguir, blessé.

