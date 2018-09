Algérie: La prochaine présidentielle "une occasion pour construire un consensus politique national"

Ghouini a souligné, par ailleurs, que le mouvement El Islah "se dresse, avec force, contre toute tentative visant à diviser le rang national et ébranler notre unité", ajoutant "nous ne renoncerons jamais à la réconciliation nationale que nous voulons consacrer davantage et réaliser ses objectifs".

Lors de la séance d'ouverture de la conférence politique des chefs des bureaux de wilayas de la région Centre, M. Ghouini a précisé que le mouvement El Islah "ne manquera aucun des rendez-vous de l'édification nationale et de la consolidation des institutions de l'Etat et de la société", considérant que "la prochaine présidentielle pourrait être une véritable occasion pour construire un consensus national soutenu par une large base populaire, un consensus qui lie les formations politiques et rassemble les différents acteurs autour d'un projet national fédérateur englobant les différentes initiatives" et qui a pour objectif de protéger le pays, de conforter la cohésion nationale et de parachever l'édification démocratique".

Alger — Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini a déclaré, samedi à Alger, que la prochaine présidentielle "pourrait être une occasion pour construire un consensus politique national qui rassemble les formations politiques et les différents acteurs autour d'un projet national fédérateur visant à protéger le pays et à renforcer la cohésion nationale".

