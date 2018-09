Algérie: Mostaganem - Poursuivre la documentation écrite et en audiovisuelle du legs populaire

Cette édition de trois jours a été marquée par un colloque national sur la poésie melhoun, une cérémonie honorant l'artiste cheukh Djillali Bensebbane (1906-2005) et l'édition de publications dont la revue "Message du melhoun algérien" et les travaux de la 5e édition du colloque "El Melhoun, un patrimoine vivant".

La cérémonie de clôture de ce festival tenue vendredi soir au théâtre régional "Djillali Benabdelhalim" a été marquée par la présentation du bilan d'activités de ce rendez-vous culturel de 2013 à 2017, en plus d'hommage à des personnalités artistiques dont Cheikh Hamada (1889-1968), Hadj Bendenia (1904-1974), Charef Bekheira (1919-1990), Habib Hachelaf (1924-2005), Djillali Ain Tédelès (1930-1995) et Ahmed Zeghiche (1954-2017).

La commission a appelé à relancer le concours des jeunes créateurs en poésie populaire et à organiser des ateliers d'écriture poétique populaire pour débutants encadrés par des poètes pour leur apprendre les techniques d'écriture artistique et créative.

