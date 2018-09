Algérie: FLN - Appel à élargir la base militante en prévision des échéances électorales

Alger — Le Secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes, a appelé, samedi à Alger, les secrétaires des Mouhafadhas à œuvrer à l'élargissement de la base militante en prévision des échéances électorales et à "s'éloigner des décisions contraires" aux décisions de la direction du parti.

Lors d'une réunion avec les secrétaires des Mouhafadhas et les présidents des commissions transitoires, M. Ould Abbes a précisé que "les prochaines échéances à savoir l'élection présidentielle de 2019 et les élections du renouvellement partiel du Conseil de la nation exige de tout un chacun d'œuvrer à élargir la base militante du parti, dans le but de peser de tout notre poids politique en tant que première force du pays", mettant en avant l'impératif de "distribuer un (1) million de cartes d'adhésion avant la fin de l'année".

Après avoir affirmé "qu'aucun secrétaire de Mouhafadha ni Kasma ne sera exclu ou marginalisé", le SG du FLN a fait savoir que "les affirmations relayées à ce sujet, n'étaient que des rumeurs sans fondement". Il a appelé, à ce propos, à "mettre l'intérêt du parti et de l'Etat au dessus de toute autre considération", car, a-t-il précisé, "aucune conduite en contradiction avec les décisions de la direction politique ne sera tolérée".

Evoquant le renouvellement partiel du Conseil de la nation, M. Ould Abbes "s'est engagé" à ouvrir les listes de candidature à tous les élus du parti en toute "transparence", mettant en garde, dans ce sens, contre "toute exclusions ou manipulations" et contre "l'utilisation de la "Chakara" (l'argent politique)". "Aucun élu ne sera proposé sans cautionnement de la base", a-t-il soutenu.

Le SG du FLN a souligné l'impératif de "l'allégeance du candidat" au parti et du "niveau d'instruction" car, a-t-il ajouté, le Conseil de la nation est un "organe légiférant", faisant état de "réunions individuelles avec les secrétaires des Mouhafadhas qui auront lieu à partir du 23 septembre en préparation à cette échéance.

Par ailleurs, M. Ould Abbes a indiqué que son parti a eu des rencontres et des consultations avec plusieurs forces politiques et organisations nationales dans le cadre de la "concrétisation" de l'appel du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la construction du Front populaire solide en vue de "faire face aux manœuvres politiciennes et campagnes acharnées et tendancieuses, relever les défis économiques, sociales et sécuritaires et préserver la sécurité, la stabilité et les acquis du pays".

Le SG du parti du FLN a réaffirmé que ce front était un "espace ouvert à toutes les forces vives du pays et composantes de la société algérienne", ajoutant que son parti "n'a pas le monopole de ce projet national mais contribue aux côtés de tous les enfants de l'Algérie à sa concrétisation pour assurer l'avenir des générations montantes".

Il a appelé, dans ce sens, les secrétaires des mouhafadhas "à œuvrer à l'élargissement du Front populaire solide" en associant l'ensemble des composantes de la société algérienne, notamment les jeunes et les femmes.

A l'occasion de la célébration du 13e anniversaire de la Réconciliation nationale, initiée par le Président de la république, Abdelaziz Bouteflia, M. Ould Abbes a exhorté les mouhafadhas de son parti à organiser des festivités en coordination avec les imams et les universités pour "mettre en exergue l'apport de la réconciliation nationale dans l'arrêt de l'effusion de sang des Algériens et le rétablissement de la sécurité, de la stabilité et de la quiétude", soutenant que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réussi, à la faveur de la réconciliation nationale, à sauver l'Algérie de la décadence après une décennie de souffrances et de chaos".

A l'issue de la rencontre, les secrétaires des mouhafadhas du parti du FLN ont réitéré dans un communiqué "leur soutien absolu et inconditionnel" à toutes les décisions du président de la République visant à réaliser un "développement national global et durable", saluant les "réalisations accomplies durant les 20 dernières années dans tous les domaines et sur l'ensemble du territoire national".

Ils ont, à cette occasion, "réitéré leur appel au président de la République pour qu'il poursuive sa mission à la tête du pays afin de préserver l'unité nationale et renforcer les acquis dans un climat empreint de paix et de stabilité".

Les secrétaires des mouhafadhas ont "réitéré" également leur soutien absolu au SG du parti du FLN, "saluant" ses efforts pour "l'unification du parti". Ils ont, en outre, rendu hommage à l'Armée nationale populaire (ANP) et valorisé ses efforts dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé "avec professionnalisme" ainsi que le rôle de tous les corps de sécurité.