Tunisie: Pour une politique culturelle issue des acteurs locaux

«Les questions vont porter sur les avis des interviewés sur la politique culturelle dans le plan de développement 2016-2020 et leurs propositions pour le prochain, afin qu'il émerge du contexte local de Sidi Bouzid», nous explique le fondateur d'Atac et gestionnaire du projet Riadh Abidi.

Ce dernier espère que l'expérience aura la possibilité d'être généralisée à toutes les régions, où la politique culturelle serait pensée et construite de bas vers le haut. Une fois l'étude de terrain élaborée, elle sera présentée publiquement et sera la base d'ateliers d'élaboration d'un plan d'action local, qui permettra par la même occasion de constituer un réseau régional de développement culturel. «Ce réseau sera ouvert à tous et on espère voir les citoyens impliqués dans l'organisation des manifestations culturelles qui seront renforcées par l'action commune des acteurs culturels de la région», déclare Riadh Abidi.

Sur une durée de 10 mois, ce projet aura pour aboutissement un rapport et des recommandations qui seront adressés aux autorités culturelles locales et nationales, dans l'espoir de générer des politiques culturelles plus inclusives.