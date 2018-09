Tunisie: Le «Frank Sinatra» de la Tunisie

Ce documentaire de 86 mn est l'œuvre de la petite-fille du chanteur disparu Hedi Jouini (1909-1990) et dresse le portrait de l'un des musiciens les plus appréciés en Tunisie, tout en offrant une image de la révolution culturelle en Tunisie.

Il revient sur la vie et l'œuvre d'une icône du XXe siècle qui a laissé son empreinte sur la scène musicale nationale. Hedi Jouini était l'une des stars les plus adulées auprès des mélomanes, ce qui lui a valu l'appellation de «Frank Sinatra de la Tunisie».

Le déclic fut un pur hasard, un soir, dans un taxi parisien, Claire est bouleversée par la voix du chanteur qui passe à la radio... elle demande son nom au chauffeur qui lui répond que c'est Hedi Jouini... elle réalise alors qu'il s'agit de son grand-père... commence alors une quête à travers la vie et l'œuvre d'un homme légendaire.

Dans le documentaire, la réalisatrice donne la parole à son père Férid, ses oncles et ses tantes, ainsi que des artistes et historiens tunisiens afin de dévoiler la vie d'un homme que le public a toujours connu derrière le microphone. Pour réaliser son documentaire, Claire Belhassine a fait un va-et-vient dans le temps et l'espace. Elle a monté des vidéos tournées par la famille, ainsi que des photos pour reconstruire le puzzle familial éparpillé entre Tunis, Londres, Paris, et les Etats-Unis d'Amérique où les enfants de Hédi Jouini vivent. Pour réaliser son documentaire, Claire Belhassine a tourné pendant plus de dix ans. «J'ai voulu comprendre qui était mon grand-père», déclare-t-elle. Elle a reconstruit l'histoire de Hedi Jouini et, surtout, fait réunir la fratrie fracturée pendant presque vingt ans.