Cote d'Ivoire: Ligue 1 (3e journée) - L'ASI d'Abengourou reçoit l'Africa sports dans son fief

Ce samedi 22 septembre 2018, l'ASI d'Abengourou reçoit, au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, l'Africa sports, match comptant pour la 3e journée de la Ligue1.

Pour cette affiche à domicile, les princes de l'Indenié (ASI d'Abengourou) nourrissent l'ambition de battre les protégés du président Vagba Alexis et améliorer dans cette compétition de la Mtn leur capital point et classement. Ainsi, les poulains du coach Koffi Firmin de l'ASI qui totalisent 2 points et 10e au classement sont sur le « pied de guerre » pour enfoncer les Aiglons.

De son côté, les dirigeants du club vert et rouge cuvé Vagba Alexis ont décrété l'état d'urgence et veulent arrêter l'hémorragie après les deux défaites consécutives en début du championnat face à USC Bassam (2-0) et devant le promu Lys de Sassandra (4-0).

Pour quitter les eaux troubles et relancer le club, les responsables ont limogé le coach Kouadio Alla Désiré et remplacé par Diaby Almany. Ainsi, pour cette rencontre, le pompier du banc de touche pourra bâtir son équipe autour des anciens tels que Zébré Yann, Diagon Parfait et Koffi Foba. Le nouvel homme fort de l'Africa sports Diaby Almany et ces poulains pourront-ils arracher les 3 points au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou?

Il est difficile de répondre par l'affirmative car les princes de l'Indenié ont toujours été difficile à manœuvrer à domicile. Vont-ils porter un autre coup fatal à l'Africa sports ? Attendons de voir !