Cote d'Ivoire: Prix national CIE - 14 élèves les plus méritants récompensés

Les élèves du lycée Sainte Marie de Cocody ont brillé. Quatre sur les quatorze lauréats viennent de cet établissement. Il s'agit de Yassoua Kenza Marie Emmanuelle, elle a décroché le Bepc avec 198,2/220 points, Soro Éléonore a empoché le Bac A1 avec 331 /400 points. Fofana Noura Koné, 309 points au Baccalauréat A2 et Séka Marie Joëlle, 354 points au baccalauréat D. Elles ont eu chacune une médaille, un ordinateur portable, une plaque de récompense et 500 000 Fcfa.

