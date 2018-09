Ile Maurice: Numérique - Top 10 des pétitions populaires à Maurice

L'expert en systèmes électoraux, Rama Sithanen, ancien ministre et auteur du document Roadmap for a better… Plus »

Le Groupe réfugiés Chagos avait ouvert une pétition sur le site de la Maison-Blanche en 2012. Et avait recueilli plus de 25 000 soutiens.

Également, une pétition sur la fin de l'abattage des chauves-souris avait recueilli 1 794 signatures en 2016. Deux autres pétitions concernant la même cause avaient recueilli 120 000 et 11 000 signatures respectivement.

Lors du dernier Budget, l'annonce sur la vente du passeport mauricien aux étrangers a fait aussi polémique. Rezistans ek Alternativ a créé une plateforme à ce propos. Et une pétition a été lancée et a récolté 1 749 signatures sur 2 500.

Nous retrouvons aussi la pétition sur l'euthanasie des chiens errants par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW). Celle-ci, lancée par l'International Animal Rescue en 2016, a reçu 233 000 signatures et a attiré l'attention des médias anglosaxons. La MSAW a pris les devants pour refaire son image.

Ce que l'auteur de cette pétition met en exergue, c'est la pêche des baleines dans nos eaux. Sauf que l'accord de pêche entre Maurice et le Japon porte sur les bateaux de pêche dans les eaux mauriciennes et sur les bancs de poissons à Saint-Brandon. La pétition a recueilli 24 567 signatures sur 25 000.

Change.org, avaaz.org ou iPetitions.com. Autant de sites web qui permettent de créer des pétitions gratuitement. Et depuis que celles-ci ont fait la migration du papier vers le numérique, elles se multiplient. La dernière pétition en date qui ne cesse de faire des vagues : l'accord de pêche entre Maurice et le Japon.

