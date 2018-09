Ile Maurice: CWA - 300 postes remplis «en catimini»

L'expert en systèmes électoraux, Rama Sithanen, ancien ministre et auteur du document Roadmap for a better… Plus »

Deux mois après que sept des 125 licenciés de la CWA ont mis fin à leur grève de la faim, ils ont commencé à entrevoir une lueur au bout du tunnel, depuis hier. Leur contrat avec l'organisme avait expiré le 31 mai 2018. Le 13 juillet dernier, après des négociations entre leurs représentants syndicaux, le Premier ministre adjoint et la direction de la CWA, le chemin vers une solution pour réintégrer ces 125 contractuels avait été dégagé. Dev Manraj, le secrétaire financier, a présidé un comité technique en ce sens. Et hier, le Cabinet a pris connaissance des recommandations du secrétaire financier. Le gouvernement a accepté de mettre en pratique les decisions de ce comité technique, decisions qui ont été entérinées par le comité de solidarité des ex-grévistes de la faim.

Au ministère du Travail, on avance que les listes de chômeurs sont compilées et fournies à la demande de l'employeur. Les candidats sont catégorisés selon plusieurs critères, dont l'âge, le sexe, le lieu de résidence ou encore les compétences. «Cela dépend de ce que désire l'employeur. Le bureau de l'emploi ne fait que fournir une liste des candidats les plus adaptés», explique-t-on.

Bien qu'il y ait plus ou moins consensus sur les postes à remplir, c'est la méthode qui fait tiquer. «Pourquoi passer par le bureau de l'emploi ? Des avis auraient pu paraître dans les journaux et les candidats intéressés auraient pu postuler comme c'est le cas couramment », fait-on valoir.

«Ce recrutement massif est bien la preuve que le projet d'affermage est perdu d'avance. S'il devait être maintenu, la CWA aurait dû payer des milliards de roupies aux employés toujours en poste avant que l'autre opérateur ne prenne les rênes», souligne-t-on. Et d'ajouter qu'aucun nouveau recrutement n'était à l'ordre du jour mais au contraire, la CWA comptait proposer un plan de retraite anticipée aux employés qui ont plus de 55 ans. D'où l'énorme compensation que le parapublic devait débourser.

On fait ressortir qu'avant les dernières législatives, le projet de fusion était d'actualité. En effet, l'ancien gouvernement avait l'intention de fusionner plusieurs parapublics, dont la CWA et la Wastewater Management Authority (WMA) sous un seul toit. «Les recrutements n'ont pas eu lieu. Il fallait attendre la fusion», indique-t-on. À partir de 2015, ce projet est passé aux oubliettes, pour laisser place au contrat d'affermage.

Selon nos informations, il est prévu de remplir autour de 300 postes. Parmi eux, on compte des meter readers, des inspecteurs ou encore des postes administratifs. Dans les milieux concernés, on explique que cela fait des années que la CWA n'a pas recruté sur une base permanente. Cela, alors que chaque année, environ 50 employés partent à la retraite. Pourquoi avoir gelé cet exercice ?

C'est un exercice qui fait jaser. La Central Water Authority (CWA) procède actuellement à un recrutement massif. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas de postes contractuels mais ceux qui sont sur le «permanent establishment». Or, ce qui dérange, c'est le modus operandi. Car le parapublic a choisi de se tourner vers le bureau de l'emploi pour obtenir une liste de candidats potentiels.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.