Cote d'Ivoire: Baky Koné nouveau président de la section football de l'ASEC Mimosas

Dans sa volonté de préparer la relève, le président du Conseil d'administration, Me Roger Ouégnin, à travers la promotion de l'ancien attaquant de poche de la sélection nationale, entend positionner des hommes et des femmes prêtes à relever les défis de demain. « J'ai une totale confiance en « Baky » dont l'histoire avec l'ASEC Mimosas est très ancienne puisque son père, Kon éIdrissa, était un fervent actionnaire. En tant que Président de la Section Football, « Baky » représentera désormais notre club dans toutes les relations avec la Fédération Ivoirienne de Football », a indiqué le président Roger Ouégnin.

Formé au club, l'Académicien de Mimosifcom a, d'abord, défendu les couleurs de cette formation, entre 1999 et 2002. Avant d'entamer une carrière professionnelle au Qatar, puis en France, notamment à Lorient, Nice et Marseille, club avec lequel il sera champion de France en 2010. Présent dans l'effectif doré des Éléphants lors de la Can 2006 et de la première expédition de la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde de la Fifa, la même année, en Allemagne, Baky Koné a pris sa retraite en 2016. Aujourd'hui, âgé de 37 ans, il a décidé, depuis la saison dernière, d'apporter son expérience à son club qui a guidé ses premiers pas dans le monde du football, l'ASEC.

L'ancien sociétaire de l'Olympique de Marseille, Baky Koné vient d'être nommé président de la section football de l'Asec Mimosas, en Côte d'Ivoire. L'ancien international ivoirien a, désormais, pour mission « d'assurer l'interface entre les joueurs et le staff de l'équipe professionnel. Il prolongera l'action du staff dans sa dimension extra-sportive, afin de parer à tout dysfonctionnement, mais aussi dans le but de favoriser l'épanouissement des joueurs », précise le communiqué du Conseil d'administration extraordinaire tenu le mardi 18 septembre.

