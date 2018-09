Afrique de l'Ouest: Sahel - Des experts veulent mutualiser ressources et recherche agricole

Un vœu d'autant plus pressant que la région va connaitre de profonds bouleversements dans les années à venir. « Le changement climatique qui s'opère aujourd'hui va avoir dans la région sahélienne un impact et des effets qui sont bien plus importants que ce que disent les scénarios à la moyenne mondiale », explique Michel Eddi, PDG du Cirad. « Là où on imagine aujourd'hui des scénarios aux alentours de 3°, il est probable qu'ici dans la zone, on sera dans des scénarios aux alentours de 6° ».

Dans une déclaration commune signée vendredi 21 septembre, sous l'égide du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), des instituts de recherche français et africains souhaitent mettre en commun les ressources et rationaliser les programmes de recherche dans le domaine de l'agriculture au Sahel.

