Cote d'Ivoire: Plan de restructuration de Fraternité Matin - Les recommandations du Conseil national du dialogue social

Le Cnds qui existe depuis 2007 veut avoir un impact plus fort dans l'exercice de sa mission. Et il est convaincu que cela passe par son ancrage institutionnel et sa promotion auprès du gouvernement et des partenaires sociaux.

C'était lors de sa session du 23 mai. Mais Bernard N'Doumi a foi que les choses vont s'améliorer, suite aux démarches qu'il a entreprises auprès du ministre en charge de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan Kouakou. « Le ministre nous a réitéré l'engagement du gouvernement à résoudre les préoccupations posées par le Cnds, notamment l'acquisition d'un siège, le paiement des indemnités de défraiement de l'exercice 2018 et le relèvement du Cnds au rang d'institution », a expliqué Bernard N'Doumi.

L'autre point non moins important abordé au cours de cette session était relatif aux conditions de travail du Cnds. Des conditions qu'il trouve mauvaises avec, notamment, l'absence, jusque-là, d'un siège fonctionnel et de moyens financiers conséquents. Ce qui a conduit le Conseil à suspendre, pendant plusieurs mois, ses activités.

Le Conseil national du dialogue social (Cnds) s'est réuni, les 18 et 19 septembre, à la Maison de l'entreprise, en session extraordinaire au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés. Notamment le plan de restructuration de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), société éditrice de Fraternité Matin dont la mise en œuvre s'étend sur la période 2017-2020.

