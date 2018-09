Angola: Le ministre de l'Administration du Territoire appelle à une gouvernance participative

Mbanza — - Le ministre de l'Administration du Territoire et Réforme de l'Etat, Adão de Almeida, a appelé vendredi, à Mbanza Kongo, le nouveau gouverneur de la province de Zaire à travailler dur pour le progrès de la région et la promotion du dialogue et du travail d?équipe.

Adão de Almeida a lancé cet appel à la cérémonie de présentation du nouveau gouverneur de la province de Zaire, Pedro Armando Makita júlia, en remplacement de José Joana André, qui a dirigé pendant six ans les destinées de cette partie du territoire national.

Selon le ministre de l'Administration Territoriale et Réforme de l'Etat, le gouvernement angolais est confronté à de nombreux défis « et difficiles » qui obligent chaque membre du gouvernement un plus grand engagement et de dévouement à la réalisation des activités prévues.

« Nous vivons un moment particulièrement difficile, mais aussi d'un grand espoir où chacun de nous est appelé à donner son meilleur pour la croissance de notre pays », a exhorté le ministre.

Il s'est réjoui par la réception réservée aux nouveau gouverneur de la province de Zaire par la population de la région, pour qui cette démonstration montre le soutien inconditionnel de la population locale à la nouvelle direction.

"J'exhorte le nouveau gouverneur à ne pas laisser cet espoir se perdre, à travailler avec tous et à toujours dialoguer avec la population. Quelles que soient nos convictions politiques, religieuses et sociales, nous sommes tous le même corps, ce qui fait que chacun trouve un espace pour apporter sa contribution au bien de l'Angola et de la province de Zaire, en particulier», a-t-il réitéré.

Il a appelé la population de la région à apporter son plein appui au nouveau gouverneur afin qu'il puisse se conformer pleinement aux directives émises en faveur des habitants de la province de Zaire.

Adão de Almeida a également adressé des mots d'appréciation au gouverneur sortant, José Joana André, qui a été pendant six ans à l'avant-garde du destin de la province.

Pedro Armando Makita Julia est le 12e gouverneur de la province de Zaire avec une population estimée à 594.428 habitants répartie dans six municipalité et 25 communes.

L'acte de présentation du nouveau gouverneur a eu lieu dans le deuxième bâtiment du gouvernorat local et a compté sur la participation des administrateurs municipaux, les directeurs des bureaux provinciaux, les juges, les autorités religieuses et traditionnelles, les forces de la défense, de la sécurité et de l'ordre interne et la population en général.