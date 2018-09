Sénégal: Coupe du monde féminine FIBA 2018 - Sénégal, objectif le second tour

La Coupe du monde féminine FIBA 2018 aura lieu du 22 au 30 septembre en Espagne. Le Sénégal s'apprête à faire son entrée dans la compétition. Et pour leur début dans cette coupe du monde de basket féminine, les Lionnes feront face aux Etats-Unis. Le Team USA n'impressionne guère Astou Traoré et ses coéquipières. Les Sénégalaises qui ont terminé leur préparation en France affichent la confiance.

Pour cette Coupe du monde féminine FIBA 2018, la capitaine des Lionnes du Sénégal, Astou Traoré a avoué que cette compétition sera du sérieux, car elle n'est jamais facile d'autant qu'elles affrontent les Etats-Unis d'entrée.

«L'équipe est en pleine confiance et nous préparons sereinement le tournoi. L'objectif est de passer au 2ème tour. Nous y croyons toutes et nous allons nous donner les moyens de le faire. Nous sommes les meilleures d'Afrique et nous ne sommes pas venues à Tenerife pour faire du tourisme. C'est une compétition sérieuse et ce ne sera pas facile. Nous sommes dans un groupe difficile avec les Etats-Unis, la Chine et la Lettonie, mais nous nous battrons pour gagner des matches et honorer le maillot national », a-t-elle déclaré.

Elle a également fait le point sur le tournoi d'Antibes (France) disputé avant le départ pour l'Espagne et qui s'est soldé par trois défaites en autant de sorties. « Nous avons livré trois bons matches contre la France, les Etats-Unis et le Canada qui font partie des meilleures équipes du monde. Nous avons tiré les enseignements de ces rencontres et nous essayons de rectifier avec le staff pas mal de choses », a-t-elle indiqué.