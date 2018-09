Niger: Le président de la République règle le problème de primes

Vers le bout du tunnel dans le litige qui oppose les joueurs de la sélection nationale du Niger à la Fenifoot (Fédération nigérienne de football). Convoqués pour reprendre les séances d'entrainement cette semaine, les joueurs ont boycotté l'appel du sélectionneur François Zahoui.

En cause, le non payement de plus de 2 ans de primes et l'amélioration des conditions de travail et de vie. Des revendications contenues dans une vidéo dévoilée après la défaite 0-6 concédée contre l'Egypte au début du mois dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019.

Ce vendredi, le ministre des Sports annonce que le président de la république prend les choses en main. « Sur instructions de son excellence monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Notre équipe nationale Mena sénior poursuivra la campagne qualificative CAN Cameroun 2019. Aussi toutes les dispositions sont en train d'être prises pour le paiement des primes d'appel et des primes de matches qui restent impayés jusqu'à présent« , a indiqué Kassoum Moctar.