Tunisie: Ligue des champions - Coulibaly envoie l'Espérance en demi-finales

Les Sang Et Or avaient déjà remporté le match aller à domicile 2-1.

Dans ce derby chaud bouillant et tendu, il a fallu attendre les dernières minutes pour voir ce but d'une lucidité extrême du milieu de terrain. Après une série de dribbles dans le rond central, Coulibaly se présente devant le goal de l'Etoile et l'ajuste. On jouait la 87è minute.

L'Espérance de Tunis a validé vendredi sa place en demi-finales de la Ligue des champions de la CAF après le succès 1-0 devant l'Etoile du Sahel en quarts de finale retour à Sousse. C'est l'Ivoirien Fousseini Coulibaly qui a envoyé les Sang et Or dans le dernier carré.

