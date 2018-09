Swaziland: Ex-Swaziland - Des élections sous étroit contrôle royal

Le système politique de ce pays est de toute façon entièrement contrôlé par le roi Mswati III qui peut dissoudre le Parlement ou déclarer l'état d'urgence quand bon lui semble. Et si la population peut élir 59 de ses députés, dix autres seront ensuite nommés par le monarque, qui choisit également son Premier Ministre et son gouvernement. Quant au Sénat, dix de ses membres sont élus par les députés et vingt autres sont désigné directement par Mswati III qui contrôle aussi le pouvoir judiciaire.

Dans le royaume d'eSwatini, les partis politiques ne sont plus interdits depuis 2005, mais ils ne peuvent toujours pas participer aux élections. Les candidats se présentent donc à titre personnel avec une marge de manœuvre qui est très réduite : la campagne électorale se limite à deux semaines, et les rassemblements sont prohibés.

