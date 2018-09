Madagascar: Filière Crabe - Grande concertation cette semaine dans le nord

Pendant les deux jours d'atelier, les acteurs de la filière issus des régions DIANA, BOENY et SOFIA ont discuté de solutions pour optimiser la production de la pêche du crabe. « Suivant le concept du ministre Augustin Andriamananoro, l'objet de cet atelier est de recueillir des propositions concrètes dans l'optique d'une gestion durable de la filière crabe, au profit des générations présente et future.

Une meilleure valorisation des ressources pour le développement durable de la filière Crabe ! C'est l'objectif que s'est fixé le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (MRHP), qui a organisé un atelier les 20 et 21 septembre à Ambanja, en collaboration avec MIHARI (Réseau National des Pêcheurs Traditionnels), Wildlife Conservation Society, World Wide Fund, Blue Ventures et Conservation Internationale. Cet atelier porte principalement sur la vulgarisation des innovations techniques et organisationnelles pour la valorisation des crabes et une réflexion concertée sur l'avenir de la filière.

