Madagascar: TIC - Une bibliothèque numérique High-Tech pour le lycée Saint-Antoine

Meilleur héritage. Celle-ci comporte des appareils informatiques tels que des ordinateurs portables et des tablettes, ainsi que d'un appareil rétroprojecteur dans une salle modernisée. Une connexion wifi haut-débit accessible à l'ensemble de l'établissement complète également ce dispositif. « Ce projet reflète la vision de l'ancien Président Hery Rajaonarimampianina de laisser le meilleur héritage à la génération future. Une bibliothèque numérique dont celui-ci en est d'ailleurs l'initiateur », a évoqué le ministre Henry Rabary-Njaka, le parrain lors de l'inauguration de cette plateforme de TIC (Technologie de l'Information et de la Communication), hier dans l'enceinte de l'école catholique Saint-Antoine. Notons que cet établissement est entre-temps réputé pour des résultats plus que positifs à chaque examen officiel qui se tient tous les ans. Il a une fois de plus brillé cette année-ci avec un taux de réussite à 100% enregistré pour les examens de BEPC. Ce qui sera sans doute également le cas pour les 118 élèves des terminales, la promotion, IRA qui viennent de franchir la dernière ligne droite des épreuves du Baccalauréat.

