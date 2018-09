Ile Maurice: Arrêté pour vol avec violence - Un dangereux récidiviste avoue un viol...

Au volant du véhicule, il a foncé dans un sens interdit, heurtant le panneau No Entry. Ne s'avouant pas vaincue, la police a continué à les pourchasser. La voiture des suspects a dérapé et a fini sa course dans un champ de canne. Les malfrats ont tenté de prendre la fuite.

Après que les limiers Lagaillarde, Ramdass, Madhow et Marie de la Criminal Investigation Division (CID) de Flacq ont été informés que le véhicule volé se trouvait à Argy, Flacq, ils ont cherché du renfort auprès de la CID de Moka, menée par l'inspecteur Cowlessur, le sergent Ramchurun et les limiers Thomas, Moonsamy, Govindasamy, Choonee. Les policiers ont tenté d'intercepter la voiture. Mais Louis Olivier Donald Legrand, qui se trouvait en compagnie de son complice, Fabrice Fortuno, 32 ans, ne s'est pas arrêté.

Le jeune homme a été coffré à Lallmatie dans un bar, mais non sans peine, lors d'une opération menée par le sergent Luchmun et la Field Intelligence Office Eastern. Il avait, en effet, réussi à semer la police qui s'était lancée à ses trousses à Flacq.

