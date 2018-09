Ile Maurice: Maubank - Anoop Nilamber in or out ?

Entre-temps, au siège de la banque à Ébène, les employés s'interrogent quant à la présence ou pas d'Anoop Nilamber dans les couloirs du siège social ce lundi. Ils craignent d'autres développements qui pourraient influer négativement sur la confiance dont cette banque jouit auprès de sa clientèle et des investisseurs locaux et étrangers.

Depuis l'information révélée par l'express mercredi, Anoop Nilamber a reçu des consignes strictes de l'Hôtel du gouvernement, avant son départ, pour qu'il aille chercher les documents pour que la suspension à laquelle il fait face soit levée. Le nouveau CEO parviendra-t-il à convaincre le ministère des Finances, la Banque de Maurice comme le régulateur et accessoirement le board qu'il est en règle avec la Banque de France et qu'il est toujours éthiquement «fit & proper» pour diriger la MauBank ?

Anoop Nilamber se livre actuellement à une véritable course contre-la-montre. À Paris depuis mercredi soir, il doit se régulariser auprès du fichier central des chèques et retourner à Maurice avant lundi pour prendre son nouveau poste de Chief Executive Officer (CEO) de la MauBank.

