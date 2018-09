Congo-Brazzaville: Parlement - Les sénateurs du département de Brazzaville interpellés par leur base

Répondant à toutes ces préoccupations, le président du collectif des sénateurs de Brazzaville, Pierre Ngolo, a laissé entendre que le parlement a toujours été attentif aux problèmes liés à la vie des citoyens et aussi des conseils municipaux et départementaux, renvoyant les élus locaux aux séances des questions orales avec débats au niveau des deux chambres. Sur la lutte contre les antivaleurs, par exemple, celle-ci est un défi à relever, a-t-il dit, ajoutant que chacun est mis devant ses responsabilités et que quiconque reconnu coupable d'avoir commis un acte doit répondre. Cette lutte, a renchéri Pierre Ngolo, concerne tous les Congolais, quel que soit leur rang ou statut social. « Arrêtons de gérer la complaisance, les préjugés. La lutte contre les antivaleurs est un impératif de l'heure qui s'impose à tous », a-t-il martelé.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.