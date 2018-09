Algérie: JM-Oran2021 - La commission internationale de coordination s'attend à "un franc succès" à la 19e édition

Oran — La commission de coordination des Jeux méditerranéens (JM) Oran-2021 prédit une totale réussite à la 19e édition prévue dans la capitale de l'Ouest du pays en 2021, a déclaré, samedi, à Oran, son président, le Français Bernard Amsalem.

"Notre visite que nous venons d'effectuer au niveau de différents chantiers des sites sportifs, aussi bien en construction qu'en phase de rénovation, nous a permis d'apprécier les efforts énormes consentis par les responsables locaux pour que cette ville soit fin prête pour le rendez-vous méditerranéen", a déclaré M.Amsalem, qui préside une délégation de quatre personnes relevant du Comité international des JM à l'issue de leur visite qui les a conduit au niveau de cinq sites sportifs concernés par la 19e édition.

"Nous prédisons déjà une totale réussite à ces jeux, au vu de cette grande mobilisation des autorités locales et aussi des citoyens oranais pour assurer un franc succès à la prochaine édition", s'est encore réjoui le patron de la commission de coordination et d'évaluation, nommé à son poste en marge de la précédente édition des JM, organisée en juin dernier à Tarragone (Espagne).

Ce responsable s'est dit au passage "confiant" quant à l'achèvement des travaux au niveau du complexe olympique ainsi que le village méditerranéen dans les délais fixés, soit au plus tard avant une année de la manifestation.

"Déjà pour le grand stade de football, il est presque fini, alors que les travaux avancent bien pour les autres infrastructures du complexe olympique ainsi que le village méditerranéen", s'est encore félicité M.Amsalem, en marge de la première visite de sa commission à Oran.

Il a également annoncé que sa commission effectuera régulièrement plusieurs autres visites sur les lieux pour s'assurer de la bonne marche des préparatifs pour le rendez-vous de 2021, insistant également sur la nécessité d'impliquer le maximum des jeunes oranais, à travers des actions de volontariat.

"L'organisation de pareilles manifestations est une opération complexe. L'implication des bénévoles est plus que nécessaire, surtout qu'il sera question d'accueillir des milliers de sportifs et leurs accompagnateurs", a-t-il conseillé.

Les nouvelles installations sportives en cours de réalisation, à savoir le complexe olympique (composé d'un stade de 40.000 places, deux terrains réplique, un stade d'athlétisme de 4.200 places, quatre bassins et une salle omnisports de 6.000 places), et le village méditerranéen, ainsi que le lancement d'une large opération de réhabilitation et mise à niveau de pas moins de sept sites sportifs ont permis à M. Amsalem de qualifier la ville d'Oran de "véritable pôle sportif", estimant que tous ces acquis devront être exploités par les responsables locaux afin de faire d'El-Bahia "la première ville sportive en Algérie et en Afrique, aussi bien matière de sportifs d'élite que d'installations sportives".

Pour leur premier jour de leur visite à Oran, les membres de la commission de coordination et d'évaluation ont visité, outre les chantiers du complexe olympique et du village méditerranéens, le centre équestre d'Es-Senia, le champ de tir à Bir El Djir, le CREPS d'Aïn El Turck et le Palais des sports Hammou-Boutelilis.

Ces quatre derniers sites, en plus du club de Tennis de Haï Essalam, la Piscine olympique de M'dina J'dida et le stade Ahmed-Zabana, feront l'objet de travaux de réhabilitation et de mise à niveau, en prévision des JM-2021.

Un budget de l'ordre de 1,94 milliard DA a été débloqué à cet effet, rappelle-t-on.

Les membres de cette commission devront tenir, dans l'après-midi de ce samedi, une réunion technique avec les différents responsables des secteurs concernés par l'organisation des jeux, souligne-t-on.