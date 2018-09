Algérie: Algérie-Mali - Le président Bouteflika souligne l'"excellence" des relations

- Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keita, à l'occasion du 58e anniversaire de la proclamation de la République du Mali, dans lequel il s'est félicité des "excellentes relations d'amitié, de solidarité et de bon voisinage" entre les deux pays.

"La célébration, le 22 septembre 2018, du 58e anniversaire de la proclamation de la République du Mali m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos plus chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs de santé et bonheur pour vous-même, et de progrès et de prospérité pour le peuple malien frère", écrit le président Bouteflika.

"Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour me féliciter des excellentes relations d'amitié, de solidarité et de bon voisinage qui ont toujours existé entre nos deux pays frères, et vous réitérer ma ferme détermination à raffermir davantage nos relations bilatérales et à poursuivre, avec vous, l'approfondissement de notre concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères", indique le chef de l'Etat.

"Il me plaît, également, Monsieur le Président et cher frère, alors que le peuple malien vient de vous renouveler sa confiance pour parachever votre noble mission à la tête du Mali, de vous réitérer mes sincères félicitations et me féliciter du dialogue constructif et substantiel que nos deux gouvernements ont toujours noué sur les questions ayant trait à la paix et à la sécurité dont les défis et les menaces nous commandent, plus que jamais, de conjuguer nos efforts contre le terrorisme et le crime organisé transnational qui mettent en péril la stabilité et la sécurité de notre région et de nos deux pays", conclut le président de la République.