Algérie: Découverte d'une cache d'armes et de munitions près de la bande frontalière algéro-malienne

Alger — Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte samedi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) près de la bande frontalière algéro-malienne à Adrar, annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, lors d'une patrouille effectuée près de la bande frontalière algéro-malienne à Adrar en 3ème Région militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, aujourd'hui 22 septembre 2018, une cache d'armes et de munitions", indique-t-on de même source.

La cache contenait "un (01) fusil mitrailleur de calibre 14,5 mm ainsi que deux (02) bandes à munitions, un (01) pistolet automatique de type Kalachnikov et trois (03) chargeurs, une (01) roquette pour RPG-7 avec charge, un (01) un obus pour mortier de calibre 60 mm avec allumeur, charge et fusée, 485 balles de calibre 23 mm, 204 balles de calibre 14,5 mm et 642 balles de calibre 12,7 mm", précise-t-on de même source.

"Cette opération, venant s'ajouter à l'ensemble des résultats de qualité concrétisés sur le terrain, confirme la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP déployées le long de nos frontières, à déjouer toute tentative d'atteinte à la sécurité du pays et sa stabilité", souligne le communiqué.