Algérie: "Le cirque Amar" revient à Bouira et crée une ambiance particulière

Bouira — La ville de Bouira vit au rythme d'une ambiance particulière créée par les fabuleux spectacles de la troupe "Il Florilegio" du fameux cirque Amar, qui a marqué son retour depuis jeudi dernier au grand bonheur de la population locale.

Vendredi soir, un public nombreux a assisté à des spectacles chargés d'émotions et de sensations fortes présentés pendant près de deux heures.

Des spectacles qui associe des performances à la fois artistiques et physiques parmi lesquelles les ballets vénitiens sur eau, les fauves de Steve Togni, les poneys et les zèbres, des serpents, des crocodiles, des otaries funambules, des clowns burlesques, le globe et ses motos.

Les différents spectacles constituaient un mélange de styles, qui donnent au Florilegio toute son originalité, et qui a donné évidemment du bonheur notamment aux enfants.

"Je suis très content de venir à Bouira pour voir les spectacles fantastiques du cirque Amar, je suis venu de Bordj Bou Arréridj, moi et ma petite famille, mes enfants ont passés d'agréables moments en admirant les spectacles", a avoué Mahieddine.

Si quelques familles plus au moins "aisées" ont pu ramener leurs enfants pour assister aux spectacles du cirque, plusieurs autres n'ont pas trouvé moyen pour se permettre ce loisir en raison de la "cherté" des tickets d'entrée, dont les prix varient entre 900 et 1400 DA/personne.

"Les tickets sont trop chers, nous ne pouvons pas venir chaque jour pour assister aux spectacles, nous n'avons pas les moyens, mais les organisateurs doivent revoir ces prix, c'est trop chers", s'est plaint un quadragénaire rencontré avec sa petite fille à la sortie du chapiteau.

Malgré la cherté des billets d'entrée, le chapiteau se remplit chaque soir, ce qui crée souvent une ambiance particulière sous les cris des enfants et les célèbres rayures rouges et blanches. Le bruit s'amplifie à chaque début d'un spectacle avec les applaudissements et sifflets du public qui appréciait les différentes mises en scène de chevaux ou de fauves présents au cirque.

Les nouveautés du cirque sont les représentations des ballets sur glace, des numéros de jonglage, d'équilibrisme avec les assiettes et un globe et ses cinq motos.

Les spectacles du cirque Amar ont débuté jeudi dernier et se poursuivront jusqu'au 28 du mois en cours, selon les organisateurs.