Mali: Accord de paix au Mali - Le processus "avance bien" (Ouyahia)

"Nous devons nous organiser pour faire en sorte que la coopération algéro-malienne, dans sa substance, avance de plus en plus vers le niveau de l'excellence de nos relations politiques", a conclu M. Ouyahia.

L'Accord de paix et de réconciliation au Mali signé, dans une première étape en mai 2015 et dans une deuxième phase en juin de la même année, par toutes les parties maliennes à Bamako, avait été conclu après cinq rounds de dialogue, engagés en juillet 2014 sous la conduite d'une médiation internationale, dont l'Algérie est chef de file.

"Quand on se retrouve entre Algériens et Maliens, nous avons au moins deux grandes questions à discuter: celles de la progression de l'Accord de paix dans le Nord du Mali, qui est un sujet très important pour nous et qui avance bien, et la coopération bilatérale", a déclaré M. Ouyahia à la presse à l'issue d'un entretien avec son homologue malien, Soumeylou Boubèye Maïga.

Bamako — Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a affirmé vendredi soir à Bamako que le processus de mise en £uvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, "avance bien" et que l'Algérie "continue à le soutenir".

