Ile Maurice: Des enfants à leurs parents - «Taler mo koup twa la»

En moins de vingt-quatre heures trois dépositions ont été consignées au poste de police par des parents qui seraient victimes de violence familiale par leurs enfants. Dans deux cas, c'est la drogue qui est à l'origine de ces actes de violence. Le troisième cas concerne une mère de 75 ans qui serait agressée et torturée par son fils et l'épouse de celui-ci depuis trois mois.

Peu avant 16 heures, jeudi après-midi, c'est une mère en détresse de 54 ans et habitante de cité La-Cure, qui a appelé au poste de police d'Abercrombie. Son fils, un toxicomane de 30 ans, la maltraiterait et la brutaliserait. Son fils, dit-elle, est sous l'emprise de la drogue. «So dé lizié colé li pé rode kas ar mwa. Enn kamarad tou ar li», a-t-elle expliqué. Il l'a menacée avec un sabre et une faucille.

«Taler mo koup twa la», a dit le fils à sa mère. Le jeune homme a ensuite bousculé la quinquagénaire qui a été blessée à la main et à la tête. Elle a reçu des soins à l'hôpital Jeetoo, Port-Louis.

Dans la soirée vers 22h30, c'est un entrepreneur de 52 ans habitant Vallée-des-Prêtres qui a sollicité l'aide des policiers du poste de police d'Abercrombie. Ce père vit lui aussi un véritable enfer à cause de son jeune fils toxicomane âgé de 18 ans. Il était 20 h 30 lorsque son fils est arrivé à son domicile. Une dispute a éclaté entre père et fils, car ce dernier ne veut plus travailler avec son père. Le jeune homme a tenté d'agresser le quinquagénaire avec un couteau. Selon le père, le suspect a commencé à consommer de la drogue synthétique il y a cinq ans et depuis, il a un comportement violent.

Calvaire

C'est au poste de police de Pope Hennessy, Port-Louis, qu'une mère de 75 ans s'était rendue, jeudi matin, pour dénoncer son fils de 41 ans, un marchand ambulant, et sa belle-fille de 34 ans. Cette habitante de Vallée-Pitot a expliqué qu'elle vit un véritable calvaire depuis trois mois Elle a été maltraitée, agressée et torturée par son fils et l'épouse de celui-ci. Après avoir porté plainte à la Family Protection Unit, la victime s'est rendue à l'hôpital Jeetoo, munie d'un formulaire 58.

Les suspects dans les deux premiers cas ont été arrêtés. Après leur comparution devant le tribunal, ils ont été maintenus en détention. Alors que le fils et la belle-fille de la septuagénaire sont recherchés.