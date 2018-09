Ile Maurice: Transport - L'application Yugo pour commander un taxi

Avant même la venue d'Uber, les applications mobiles pour avoir un taxi se multiplient. Dernière en date: Yugo App, qui permet de mettre en relation un taxi et son client. La particularité de l'application est de ne recruter que des chauffeurs de taxi ayant une licence émise par la National Transport Authority (NTA). Cette application disponible sur Play Store et App Store est gratuite. Il suffit de la télécharger et de s'inscrire avec son numéro de portable.

Comment fonctionne ce nouveau service ? L'application permet de visualiser et de choisir un point de départ jusqu'à destination avec précision grâce au GPS. Le chauffeur qui a été désigné pour faire ce trajet va communiquer avec vous grâce à la messagerie «in app», intégrée à l'application. Une fois le taxi commandé, la course peut être annulée trois fois maximum, avec une bonne excuse. Le taxi peut récupérer jusqu'à trois autres personnes en route.

Le tarif fonctionne avec un prix uniforme de base de Rs 150, suivi d'un calcul sur les kilomètres du trajet. Le prix est indiqué dans l'application. Un supplément sera réclamé le soir et lors des jours fériés. Changer de destination en cours de route et stopper le service est une décision de l'utilisateur. Il devra payer le montant réclamé. Il y a également les frais d'attente si le client demande de s'arrêter.

L'innovation de cette application mobile réside dans les moyens de paiement. Il existe plusieurs façons de payer sa course : la plus classique, en espèces. Ou à travers l'application avec sa carte de crédit. Également possible un virement bancaire ou le paiement via le service Juice by MCB. Il faut payer selon les détails stipulés et envoyer la photo du règlement. Vous aussi pouvez ajouter du crédit à votre Yugo Wallet et payer vos trajets avec.

Quid de la sécurité ? Bien que les chauffeurs de Yugo soient formés, ils ne recevront que votre nom d'utilisateur. En cas de souci, il suffit de faire le bouton SOS. Celui-ci enverra un SMS à deux numéros que vous aurez au préalable enregistrés et l'application appellera le 148 (Crime stoppers). Si le bouton SOS est activé pour rien, des poursuites sont possibles. Les chauffeurs partenaires, eux, utilisent Yugo Partners pour s'enregistrer.

Plusieurs applications pour commander un taxi ont été lancées. Toutefois, c'est celle d'Uber qui est la plus attendue. Ce service devra se conformer à la loi. Certaines associations de taxi sont contre l'arrivée du géant à Maurice, en raison de la concurrence qu'il peut causer.