Ile Maurice: Crime et châtiment - Ceux qui ont tué par... «amour»

Pour Nicolas Soopramanien, psychologue clinicien et président de la société des professionnels en psychologie, les crimes passionnels existent car la personne a du mal à accepter que l'être aimé le quitte. «Il faut apprendre aux gens à accepter une rupture car on ne peut forcer quelqu'un à vous aimer. Celui qui va jusqu'à tuer un être cher est souvent quelqu'un qui a été blessé dans son orgueil», explique-t-il.

Cependant, une fois sur place, une dispute éclate entre les deux. Lélio Zephire, 65 ans, prend son fusil de chasse et le pointe vers Doris Enflé. La femme d'une quarantaine d'années n'a pas le temps d'esquisser le moindre geste qu'elle reçoit une décharge mortelle à la tête. Le meurtrier retourne ensuite l'arme contre lui et se donne la mort en pressant la gâchette. Personne ne comprend l'acte de Lélio, qu'on disait être un homme calme.

Un choc. C'est ainsi que ceux qui ont côtoyé le couple Doris Enflé et Lélio Zéphire qualifient leur double décès. Le couple, malgré leur séparation, entretenait une relation cordiale et civilisée. Le 2 janvier dernier, Lélio Zéphire avait demandé à son ancienne compagne de passer chez lui déposer des présents destinés à leur fils, âgé de 10 ans.

Vishnu Ramsamy a tué son épouse, Camilla, une Ouzbek de 34 ans, car il la soupçonnait d'adultère. La jeune femme avait reçu sept coups de couteau, à l'abdomen et au dos, dans la nuit du 11 septembre 2017 et elle est morte à l'hôpital. C'est lors d'une énième dispute entre les deux que Vishnu Ramsamy a sorti un couteau avant de l'enfoncer dans l'abdomen de son épouse.

C'est la mère de la jeune femme qui a alerté la police car sa fille ne répondait pas à ses appels et elle soupçonnait qu'elle était séquestrée par son concubin. Ceux qui ont côtoyé le couple avancent que Patrick Jhurry était quelqu'un de très jaloux et que c'était la raison pour laquelle il se disputait régulièrement avec sa compagne.

C'est, du moins, ce que certains auteurs de crimes passionnels ont affirmé aux enquêteurs, lors de leur interrogatoire. Il y a une semaine, Mithileshwarsingh Dhunsoo, 28 ans, a avoué avoir tué Sarah Benazir Gheesa, 25 ans. Le tout sur fond de drame passionnel. Mais peut-on vraiment tuer la personne qu'on dit aimée le plus ? Voici un récapitulatif, non exhaustif, de quelques cas qui ont récemment défrayé la chronique...

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.