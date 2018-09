Algérie: Coupe de la CAF - L'USM Alger à cent pour cent face à Al Masry

L'USM Alger sera face au club égyptien d'Al Masry ce dimanche pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Mais avant cette rencontre, le club algérois s'est imposé, jeudi, sur ses bases, face à l'AS Ain M'lila, sur le score de trois buts à zéro dans un match avancé de la 7e journée de la Ligue 1 algérienne.

Un résultat positif qui va certainement galvaniser les Usmistes appelés, demain, au stade du 8 Mai 1945 de Sétif, à affronter le club égyptien d'Al Masry, pour le compte du match retour des quarts de finale de la Coupe de la CAF. A l'aller, les Egyptiens s'étaient imposés, à Port-Saïd, sur le score d'un but à zéro. Une mission difficile pour les Usmistes qui disposent, néanmoins, de bonnes ressources pour inverser la tendance.

« On a une bonne idée sur notre prochain adversaire après le match aller. On a perdu notre premier match, maintenant il faut réussir à arracher la qualification. La balle est dans notre camp, on va tout faire pour réussir un bon résultat, a confié l'attaquant des Rouge et Noir Rafik Bouderbal. Il est vrai qu'on a eu un programme chargé, mais je pense qu'on est prêt pour jouer cette rencontre. Il faut que notre équipe récupère et que tout le monde se repose. On doit être à cent pour cent de notre forme lors de cette rencontre où l'on n'aura pas le droit à l'erreur. »