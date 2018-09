Sénégal: Abdoulaye Ndoye secrétaire général du Cusems - «La stabilité du système éducatif dépendra de l'application des accords consignés»

«Maintenant, sur la question des parcelles non viabilisées que le gouvernement devait octroyées aux syndicats notamment au Cusems avant juin 2018 l'engagement a été fait également de donner ces parcelles au Cusems. En tout état de cause, nous avons perdu notre naïveté, nous allons apprécier aux résultats. Parce que pendant plusieurs années, nous avons signé des protocoles qui n'ont pas été respectés. Ce que nous attendons donc de la part du gouvernement, c'est le respect des accords consignés dans le protocole d'accord.

«A ce titre d'ailleurs, un séminaire sera tenu à Saly Portudal sous l'égide du ministère de la fonction publique de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public à partir des 24 et 25 septembre 2018. Sur la question des prêts DMC, l'engagement dans le protocole d'accords, c'était de faire trois virements avant fin septembre. Le premier virement a été fait mais jusqu'à présent le second virement n'a pas été fait. Le gouvernement s'est engagé à faire les deux virements avant septembre. Maintenant, on passera à l'externalisation avant fin décembre 2018».

«Maintenant, au terme de la rencontre parce que nous avons fait le monitoring de tous les points consignés dans le protocole d'accords, le Premier ministre a donné des instructions. La première est relative au système de rémunération. L'étude avait été faite, un séminaire a été tenu mais les syndicats n'ont reçu qu'un extrait du rapport sur le système de rémunération et le premier ministre a donné des instructions pour que le rapport intégrante soit remis aux organisations syndicales afin d'approfondir la réflexion et de pouvoir faire des propositions concrètes».

