Afrique de l'Ouest: Projet musical regroupant les artistes des pays de la CEDEAO - Thione Seck, un come-back sous-régional

Thione Seck a rencontré hier, vendredi 21 septembre la presse pour revenir sur son projet musical qui verra la participation d'artistes des quatorze pays de la Cedeao. Selon le lead vocal du Raam Daan, le projet qui est composé de huit albums est en phase de mixage.

Le lead vocal du Raam Daan, Thione Seck va bientôt revenir sur la scène musicale avec un grand projet qui regroupe plusieurs artistes de tous les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. En conférence de presse hier, vendredi 21 septembre, Thione Seck a fait savoir que le projet touche à sa fin. «Nous sommes actuellement en phase de mixage», a dit l'artiste.

Le projet qui compte huit albums a deux noms. Il s'agit de « Thione Seck à gogo » et de «Cedeao en chœurs». « Dans chaque pays de la Cedeao, 20 artistes vont composer. Au Mali, 4 artistes ont déjà chanté et pour le Sénégal, 329 artistes dont l'ancienne et la nouvelle génération ont participé au projet», renseigne Thione Seck. Ce projet musical germe dans la tête du leader du Raam Daan depuis très longtemps. «Il y'a de cela 20 ans» confie-t-il.

En, effet, le passage de huit mois du musicien en prison après une affaire liée à des faux billets de banque, a davantage muri son idée. «En prison, je réfléchissais et j'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, ce que je fais, c'est pour prouver aux gens qui sont derrière mon arrestation que je suis toujours artiste», a fait savoir Thione Seck. Selon lui, le projet musical qui est une «grande première en Afrique», sera le fruit de sept années de travail. «Chaque artiste a droit à trois clips», dit-il. Dans le projet musical où donc on verra la participation de quatorze pays de la Cedeao, on retrouve toutes les langues nationales du Sénégal.

A en croire Thione Seck, tous les albums ne vont pas sortir à la même date. Revenant sur le soutien du ministère de la Culture, le lead vocal du Raam Daan a fait savoir que deux fonctionnaires de ce service qui lui avaient annoncé la venue du ministre dans son studio pour visiter et écouter les chansons. Dans ce projet musical, on va retrouver presque tous les genres musicaux, de Rnb, du Reggae, de la Salsa, de la version classique etc.

Thione Seck qui n'a pas voulu préciser le coût du projet, estime que c'est quand même «très lourd et très coûteux».