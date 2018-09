Sénégal: Traversée Dakar Goée - 600 nageurs sur le départ le 30 septembre

Pour la présente édition, l'occasion sera aussi donnée de rendre hommage à deux de leurs pairs. Ainsi, dira M. Gueye : « un hommage sera rendu à deux passionnés de sports, feus Abdou Karim Thioune et Chams Ghazy ». Et de poursuivre que l'édition est placée sous le parrainage du maire de Gorée, Me Augustin Senghor. Revenant sur la participation des nageurs de renommée internationale, le directeur technique de la fédération Avelino Gomes Monteiro déclarera : « il n'y aura pas de compétiteurs internationaux, il devait y avoir mais des contraintes ont surgi à la dernière minute. Toutefois, il y aura les professionnels sénégalais qui seront de la partie».

Pour la 31ème édition de la traversée Dakar-Gorée, environ 600 nageurs sont attendus à l'événement qui a gagné en maturité. Selon le vice-président de la fédération de natation, Maguette Gueye, comme l'année dernière deux départs sont prévus pour la compétition. « Il y aura deux courses. L'une réservée aux professionnels et qui s'étendra sur une distance de 5 km. C'est une compétition d'élites et une centaine est attendue. Il va s'en suivre l'autre compétition qui va prendre départ 15 minutes après la première. Elle sera pour nous, un moment de promouvoir la natation», a fait savoir M. Gueye.

