Sénégal: Prise en charge des enfants en difficultés - Le privé double l'Etat

Les structures de prise en charge infantile gérées par des privés sont beaucoup plus nombreuses que celles de l'Etat. C'est ce qui est ressorti de la rencontre de validation de l'annuaire national des établissements publics et privés de protection des enfants tenue hier, vendredi 21 septembre.

En présence de la directrice de l'éducation surveillée et de protection sociale, Abibatou Youm Siby, les responsables des structures en charge du suivi des enfants en difficultés se sont retrouvés hier, vendredi 21 septembre. Il est ressorti des échanges que les structures de prise en charge privées sont beaucoup plus nombreuses que celles étatiques. Parmi les 163 que compte le Sénégal, les 93 sont des privées. Un fait qui s'explique, selon Abibatou Youm Siby, par le manque de moyens même si par ailleurs confie-t-elle, «le fait n'est pas spécifique au Sénégal». Cette prédominance des structures privées fait qu'il est nécessaire pour la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale, d'harmoniser le cadre et de veiller à avoir un annuaire qui permettrait de connaitre les structures et leur mission.

Pour Abibatou Youm Siby, l'annuaire permettra non pas de remettre en cause le travail des structures privées mais de coordonner les actions. Elle est d'avis que les enfants en situation difficile ont des besoins spéciaux et leur prise en charge doit être individualisée.

«Il est normal que l'activité de ses structures soit encadrée pour voir si les infrastructures sont aux normes, voire, s'il existe une bonne prise en charge de l'enfant dans le budget des structures, les offres de services prévues », dit-elle. Mieux, il s'agira d'éviter à ce que les structures qui n'ont pas la compétence d'accueillir des enfants le fassent. La mise en place d'un répertoire de structures en charge d'accueillir les enfants est motivée par le fait que nombreuses initiatives et actions en faveur de la protection de l'enfance existent, mais les acteurs et institutions sont fragmentés. Pis, il y'a aussi un manque de coordination entre les acteurs étatiques, la société civile et les bailleurs de fonds empêchant l'utilisation optimale des ressources financières et humaines déjà insuffisantes.

La présence sur le territoire des acteurs concernés n'est pas uniforme et limite la couverture des services de protection de l'enfance.