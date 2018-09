Tunisie: A vos marques...

Cette saison, les 16 équipes ont été réparties en quatre groupes comme suit :

Poule A : ESSahel, USTémimienne, JSChihia et SCMoknine

Poule B : Club Africain, Jendouba Sports, CS Hiboun et AS Téboulba.

Poule C : EMMahdia, CSSakiet Ezzit, ASHammamet et JSKairouan.

Poule D : Espérance STunis, CHB Jammel, EBS Béni Khiar et CSHilalien.

La première phase sera disputée en aller et retour. A l'issue de quoi, les deux premiers de chaque poule seront qualifiés au play-off et disputeront la course au titre. Les huit autres équipes disputeront respectivement la Coupe de la Ligue. Puis les quatre premiers du play-off disputeront les demi-finales et la finale du championnat.

Le coup d'envoi de la saison qui sera donné cet après-midi ne verra pas de match choc. Le plus important pour chaque équipe est de gagner le maximum de points et se classer parmi les deux premiers pour se qualifier au play-off. Ainsi, nous devrons attendre la seconde phase pour assister au derby de la capitale et aux chocs entre l'Espérance et l'Etoile et le Club Africain et l'Etoile.

Partir du bon pied

En poule A, l'Etoile du Sahel, championne de l'exercice écoulé, débute la saison à domicile face à Menzel Témime. Les Etoilés mieux rodés sont les plus proches de la victoire.

Le second match du groupe opposera le Sporting Club de Moknine à la JSChihia. Là, attention à la marche ! L'équipe de Chihia pourrait créer la surprise, bien qu'elle évolue loin de ses bases.

Dans le groupe B, le Club Africain entame l'exercice dans son fief et offre l'hospitalité au CSHiboun.

Les Clubistes devront être sur leurs gardes en ce début de saison, puisque leur équipe est pratiquement jeune et qu'elle a encore à apprendre. Malgré cela, la bande à Riadh Sanaâ reste capable de remporter une première victoire.

L'ASTéboulba ne devrait pas souffrir face au promu, Jendouba Sports. D'ailleurs, les Téboulbois postulent à une qualification au play-off. En poule C, la donne paraît équilibrée entre les quatre équipes. Sakiet Ezzit part favori face à l'ASHammamet et devrait profiter de l'avantage du terrain.

Idem pour El Makarem de Mahdia face à la JSK. Mais il y aura des rencontres retour et tout reste possible pour la qualification.

En poule D, l'Espérance de Tunis devrait effectuer un galop d'entraînement contre le CSHilalien qui redécouvre la Nationale A. De son côté, le CHB Jammel ne devrait pas connaître de difficulté face à Béni Khiar.

Programme

Poule A

16h00 : SCMoknine-J.S.Chihia

16h00 : ESSahel-USTémimienne

Poule B

16h00 : ASTéboulba-Jendouba Sports

15h00 : Club Africain-CSHiboun

Poule C

15h00 : CSSakiet Ezzit-ASHammamet

16h00 : EMMahdia-JSKairouan

Poule D

16h00 : CHBJammel-EBJBéni Khiar

16h00 : Espérance S. Tunis-CSHilalien