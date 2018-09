Tunisie: Gain de temps et d'argent

Sans frais ni difficulté

L'on peut dire qu'il y a, en fait, un avant et un post application, fait-il valoir. Cela s'explique par une telle valeur ajoutée : «Il n'y aura plus une perte de temps ou d'argent (frais de déplacement), d'autant qu'on épargne au citoyen les tours et détours de la bureaucratie», insiste-il. Outre l'atout d'avoir accès à tout document, cette nouvelle plateforme présente, selon lui, un réel avantage : partage des informations et leur circulation entre tous les usagers, dans la célérité et la transparence requises. Son mode d'emploi ? S'y inscrire (www.informini.org), avant de choisir l'établissement public auquel l'on doit s'adresser. Cela suffit pour avoir réponse à sa demande. Sans frais ni difficulté.

L'essentiel, paraît-il, est de faciliter l'accès à l'information, d'inciter le citoyen à bénéficier du droit de s'informer et d'aller au bout de ses propres besoins en renseignements et consultation des documents administratifs. C'est dans l'air du temps moderne, où l'Open Gov exige qu'il n'y ait plus de secret dans la gestion de la chose publique et que l'accès à l'information soit perçu comme baromètre de transparence et de démocratie. Ce qui n'est pas toujours le cas, sous nos cieux, parce que notre administration est loin de respecter la loi.