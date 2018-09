Tunisie: Les « Sang et Or » sobrement !

But de Coulibaly à la 88'

Avertissements :EST : Dhaouadi, Kom, Chaalali, ESS : Kechrida

Expulsion de Jemal à la 93'

ESS : Krir, Kechrida, Abderrazak, Jemal, Boughattas (B.Aziza11'),B.Amor, Aouadhi, Hannachi (Msakni15'), Brigui, Belarbi (Chikhaoui7'), Chermiti

EST : Jéridi, Derbali (Yacoubi90'), B.Mohamed, Chammam, Dhaouadi, Kom, Coulibaly, Chaalali, Badri, Belaili (Mejri80'), Khénissi (Jouini71')

L'enjeu de cette confrontation a eu pour effet direct d'affecter considérablement la qualité footballistique du «classico» africain d'hier soir, où les deux formations étaient visiblement crispées et ne voulant surtout pas prendre de risques.

Il faut avouer que personne n'aurait imaginé que l'Etoile allait subir une malédiction aussi cruelle que la sortie pour blessures de deux éléments de base, à savoir Boughattas et Hannachi, dès le premier quart d'heure de la rencontre.Deux fâcheux incidents qui ont visiblement affecté le onze étoilé et surtout chamboulé le plan du coach du club sahélien qui ne bénéficiait désormais que d'une seule carte à jouer en matière de changement de joueur.

Tenant compte de tous ces paramètres loin d'être reluisants,la première période a été le moins que l'on puisse dire sans relief au point de ne pas assister à la moindre occasion digne d'intérêt de part et d'autre avec néanmoins un meilleur taux de possession de la balle en faveur des locaux mais sans parvenir à inquiéter le portier de l'EST Ramy Jéridi.D'ailleurs,l'unique tentative sérieuse a été du côté des visiteurs à la 20'quand Belaili s'est infiltré sur la gauche et a servi Khenissi démarqué dans la surface de réparation mais la reprise de ce dernier a été repoussée de justesse par Ghazi Abderrazak.

L'Etoile domine et l'Espérance marque !

De retour des vestiaires, le rythme de la rencontre a été manifestement plus élevé, notamment de la part des coéquipiers de Chermiti, acculés à mettre plus d'impact dans le jeu et à se montrer plus tranchants. Les Etoilés ont axé leur stratagème sur la partie droite par le bais du tandem Kechrida-Brigui. Et pourtant, la première opportunité a été espérantiste à la 49'œuvre de Belaili qui a profité d'une erreur de B. Aziza pour se mettre face à face Krir mais le jaillissement de Msakni a sauvé la situation. Dès lors, la domination a été pratiquement à sens unique en faveur des protégés de Chiheb Ellili. En effet, à la 67', Firas Belarbi a vu son tir puissant passer légèrement au-dessus de la lucarne. Trois minutes après, c'est au tour de Msakni de rater l'occasion la plus franche jusque-là en héritant d'une passe en retrait lumineuse de la part de Chermiti mais sa lenteur à quelques mètres des buts de Jéridi a permis à Dhaouadi de lui subtiliser la balle. Une minute après à la 71', le même Chermiti a raté son face à face avec le portier «Sang et Or » -- auteur d'une prestation remarquable -- privant son équipe de sceller le sort de la qualification. Même l'incorporation du tant attendu Chikhaoui à la 72' à la place de Belarbi n'a pas changé la donne en faveur de l'Etoile -- il faut avouer que le timing de son entrée était particulièrement pesant.

Le tournant de la rencontre a eu lieu à la 88' quand Coulibaly a eu le mérite de déjouer la défense avancée des Etoilés et a réussi à tromper la vigilance de Krir d'un tir du plat du pied, permettant ainsi à son équipe d'arracher douloureusement mais méritoirement sa qualification au carré d'as de la C1, au détriment d'une Etoile particulièrement crispée mais de surcroît trahie par le mauvais sort, outre une indigence offensive persistante.

Le TP Mazembé éliminé

Le club de la RD Congo, TP Mazembé, a été éliminé de la Ligue des champions d'Afrique de football, après avoir été tenu en échec (1-1) par son homologue angolais, Primeiro de Agosto, en match retour des quarts de finale de la prestigieuse compétition, joué hier à Lubumbashi.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Jackson Muleka (12e) pour le TP Mazembé, et Mongo Bokambo (34) pour Primeiro de Agosto.

Lors du match aller joué à Luanda, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul (0-0).

Les Angolais doivent leur qualification au dernier carré de la compétition, au but inscrit en déplacement.